Під Дніпром вандали спотворили міні-парк, який мешканці міста зробили власними руками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис дніпрянки Оксани Буніної в соцмережі.
Так, у селещі Авіаторському, що під Дніпром, у минулі вихідні, в ніч з суботи на неділю, за 12-м будинком був варварським способом знищений міні-парк.
Місцева мешканка розповіла, що молоді рослини були закуплені в розпліднику на добровільні внески мешканців 45 квартир.
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"Все літо, весну і осінь мешканці нашого будинку вкладали туди свою працю, час і гроші... Будь ласка, хто володіє будь якою інформацією про людину, яка скоїла цей варварський вчинок, повідомте нам, винагороду гарантуємо", - написала жінка.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі вандали знищили сквер з молодими деревами. Відомо, що інцидент стався у житловому масиві "Придніпровськ-Чаплі". Вандали зламали близько десятка дерев - це були молоді клени. Так, у 2019 році на алеї в Придніпровську співробітники ДТЕК висадили молоді саджанці кленів. За рік вони вже встигли прижитися і були готові вирости, але тепер дерева знаходяться в жалюгідному стані - хтось вирішив, що рослини у сквері не треба.
Нагадаємо, вандали влаштували погром в ботсаду Києва: кадри безчинства.
Раніше Politeka повідомляла, що вандали влаштували небувалий погром в Одесі, з'їхалася поліція: "вкрали 10 хрестів".
Також Politeka повідомляла, що в Харкові вандали обнесли спортивний майданчик, відео: зазіхнули на млинці.