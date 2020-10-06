У Дніпрі жителів міста "порадували" дивною велосипедною доріжкою, на якій можна сильно покалічитись

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, на оновленій площі з'явилась велодоріжка, яка несподівано закінчується сходинками.

Відомо, що нова велодорожіка тепер є на площі Шевченко, де проводились реставраційні роботи.

"Це оновлена площа Шевченка, вхід в парк ім. Шевченка, близько агроуніверситету. Велодоріжка йде уздовж огорожі парку, повертає до входу в парк, і ... ступені! Запросто можна отримати травму", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Харкові правоохоронці "прийняли" дівчину, яка на самокаті кинулася через пішохідний перехід, коли горів червоний сигнал світлофора. Як можна помітити на опублікованому відео, порушниця намагається їхати у своїх справах, але страж порядку в масці зупиняє її для з'ясування обставин недотримання правил дорожнього руху. Судячи з реакції харків'янки, подібний діалог у її плани не входив і викликав обурення. Однак поліцейський залишився незворушним і навіть спробував забрати у неї самокат. У свою чергу харків'яни – на стороні правоохоронця.

Нагадаємо, під Дніпром розгромили парк, фото: місцеві обіцяють винагороду за інформацію про вандалів.

Раніше Politeka повідомляла, що на Волині велосипедисту відірвало голову в страшній ДТП.

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