В Дніпрі за добу китайський вірус виявили у сотень людей

Про це повідомляє Карантин Дніпро.

У Дніпрі станом на 8 годину ранку 20 листопада виявили 298 нових випадків коронавірусу. За минулу добу одужало 188 пацієнтів.

Всього з початку пандемії COVID - 19 в місті захворіло 14 333 осіб, з них 9977 одужали. Ще 4356 пацієнтів перебувають на лікуванні.

Раніше ми писали, що офіційна статистика базується на обстеженнях, проте число хворих набагато більше, ніж нам вказує статистика.

Про це заявила генеральний директор Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко.

Вона стверджує, що багато людей змушені лікуватися вдома, а у деяких тести не виявили Китайський вірус, тому вони не йдуть в статистику.

При цьому на думку Шевченко, статистика від реального стану речей може відрізнятися від 3 до 5 разів.

Шевченко також пояснила, що перекрити нестачу кваліфікованого персоналу інтернами або студентами не представляється можливим. За її словами медик, який не має спеціалізації інфекціоніста, реаніматолога може працювати тільки лікарем-стажистом.

Як писала Politeka, у Дніпрі активізувалися нахабні домушники, батьки в замішанні:"втираються в довіру до дітей".

Нагадавши, "Без води, світла і каналізації": у мережі показали нелюдські умови в "вірусній" лікарні під Дніпром.

Також Politeka повідомляла, що під Дніпром відкрили стрілянину в ресторані, з'явилося відео: є жертви, за життя поранених борються лікарі.