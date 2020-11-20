У Дніпрі розшукують зниклого хлопця
Як передає Politeka.net, подробиці та прикмети зниклого розповіли у Facebook-спільноті волонтерська група "Пошук зниклих дітей".
Відомо, що 17-річний Максим Павлов пішов з лікарні вранці, 18 листопада і досі його місцезнаходження невідоме.
Прикмети Максима: хлопчик середньої статури, зріст - 180-185 см. у нього темне коротке волосся і темно-коричневі очі.
Він був одягнений в чорну шкіряну куртку, темні джинси і чорні кросівки.
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Варто відзначити, що завдяки небайдужим громадянам і старанням волонтерів вдається здійснювати справжні чудеса. Так, 16-річного Ігоря Гаврилюка з Дніпра, який зник 8 листопада, вдалося знайти всього за 3 дні. Хлопчик зараз вдома і його життю нічого не загрожує.
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