У Дніпрі розшукують зниклого хлопця

Як передає Politeka.net, подробиці та прикмети зниклого розповіли у Facebook-спільноті волонтерська група "Пошук зниклих дітей".



Відомо, що 17-річний Максим Павлов пішов з лікарні вранці, 18 листопада і досі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети Максима: хлопчик середньої статури, зріст - 180-185 см. у нього темне коротке волосся і темно-коричневі очі.



Він був одягнений в чорну шкіряну куртку, темні джинси і чорні кросівки.

У тому випадку, якщо ви володієте хоч якоюсь інформацією про місцезнаходження хлопчика, повідомте в поліцію або волонтерам: 102( поліція), або 732 07 00, 098 172 11 84 (пошук зниклих дітей Дніпро)

Варто відзначити, що завдяки небайдужим громадянам і старанням волонтерів вдається здійснювати справжні чудеса. Так, 16-річного Ігоря Гаврилюка з Дніпра, який зник 8 листопада, вдалося знайти всього за 3 дні. Хлопчик зараз вдома і його життю нічого не загрожує.

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