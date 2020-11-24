У Дніпрі на 10-річну дівчинку впав бетонний паркан на території школи



Як передає Politeka.net, про це повідомила мама її однокласниці Ксенія Пантюшкіна на своїй сторінці в Facebook.



Маргарита Кінько отримала серйозну травму ноги і зараз знаходиться в лікарні.

"Спочатку перелом, потім неправильно встановлений гіпс, привів до дуже поганих наслідків, з відмиранням тканин, йде боротьба за не видалення пальців ноги", - розповіла дівчина.

Лікування дороге, не швидке і вимагає не малих фінансів.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області вчителька наказала винести за територію школи дитину зі зламаною ногою

Під час уроку 6-класник зламав ногу, але замість того, щоб надати дитині допомогу, вчителька попросила старшокласників винести її за територію навчального закладу.

Відомо, що педагога тимчасово відсторонили від роботи, однак звільняти жінку не будуть.



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