У Дніпрі на 10-річну дівчинку впав бетонний паркан на території школи
Як передає Politeka.net, про це повідомила мама її однокласниці Ксенія Пантюшкіна на своїй сторінці в Facebook.
Маргарита Кінько отримала серйозну травму ноги і зараз знаходиться в лікарні.
"Спочатку перелом, потім неправильно встановлений гіпс, привів до дуже поганих наслідків, з відмиранням тканин, йде боротьба за не видалення пальців ноги", - розповіла дівчина.
Лікування дороге, не швидке і вимагає не малих фінансів.
Розкрита причина раку у Заворотнюк, яка порвала всі зв'язки з подругами: "Вона сама вже зрозуміла, що..."
Дефолт в Україні, експерт попередив, яким буде долар і що робити з грошима: "Бажано перевести в..."
Мейхер після дочок привела на "Танці з зірками" 18-річного сина, Горбунов не змовчав: "Дядько з вусами"
"Будь ласка, повернися": екс-наречена Кличка Хайден Панеттьєрі без макіяжу розбурхала квітковим образом
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області вчителька наказала винести за територію школи дитину зі зламаною ногою
Відомо, що педагога тимчасово відсторонили від роботи, однак звільняти жінку не будуть.
Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".
Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався з людини з інвалідністю: "затиснув дверима і проїхав кілька...".