Під Дніпром розшукують безвісти зниклу неповнолітню дівчину
Як передає Politeka.net, допомоги в пошуках попросили в прес-службі поліції в Дніпропетровській області.
Відомо, що 15-річна мешканка села Червоноіванівка, Валерія Хомутинникова, пішла з дому 22 Листопада.
На даний момент місцеперебування дівчинки невідоме.
Зріст Лєри 160 -165 см, середньої статури, волосся забарвлене в жовтий колір, середньої довжини до плечей. Особлива прикмета дівчинки - шрам вище кістки на правій руці.
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Вона була одягнена в толстовку сірого кольору з чорними вставками і черевики.
У поліції також зазначили, що у дівчинки відсутній мобільний телефон.
Якщо у вас є будь-які дані про зниклу, телефонуйте за номерами: «102», (097) 989 83 35.
Варто відзначити, що завдяки небайдужим громадянам і старанням волонтерів вдається здійснювати справжні чудеса. Так, 16-річного Ігоря Гаврилюка з Дніпра, який зник 8 листопада, вдалося знайти всього за 3 дні. Хлопчик зараз вдома і його життю нічого не загрожує.
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