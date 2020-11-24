Під Дніпром розшукують безвісти зниклу неповнолітню дівчину

Як передає Politeka.net, допомоги в пошуках попросили в прес-службі поліції в Дніпропетровській області.

Відомо, що 15-річна мешканка села Червоноіванівка, Валерія Хомутинникова, пішла з дому 22 Листопада.

На даний момент місцеперебування дівчинки невідоме.



Зріст Лєри 160 -165 см, середньої статури, волосся забарвлене в жовтий колір, середньої довжини до плечей. Особлива прикмета дівчинки - шрам вище кістки на правій руці.

Вона була одягнена в толстовку сірого кольору з чорними вставками і черевики.

У поліції також зазначили, що у дівчинки відсутній мобільний телефон.

Якщо у вас є будь-які дані про зниклу, телефонуйте за номерами: «102», (097) 989 83 35.

Варто відзначити, що завдяки небайдужим громадянам і старанням волонтерів вдається здійснювати справжні чудеса. Так, 16-річного Ігоря Гаврилюка з Дніпра, який зник 8 листопада, вдалося знайти всього за 3 дні. Хлопчик зараз вдома і його життю нічого не загрожує.

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