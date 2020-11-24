На житловому масиві Лівобіжний-3 люди в помаранчевих жилетах стали масово викопувати туї
Як передає Politeka.net, трансляцію з місця подій на своїй сторінці у Facebook вела місцева мешканка (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах видно, що комунальні працівники почали викопувати дерева вздовж Лівобережної алеї, але люди встали на захист. За словами працівників, діяли вони за дорученням влади.
Пізніше на місце подій прибули співробітники поліції, щоб розібратися в даній ситуації.
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Дані події викликали бурхливу реакцію в мережі:
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