На жилом массиве Левобежный-3 люди в оранжевых жилетах стали массово выкапывать туи

Как передает Politeka.net, трансляцию с места событий на своей странице в Facebook вела местная жительница (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



На опубликованных кадрах видно, что коммунальные работники начали выкапывать деревья вдоль левобережной аллеи, но люди встали на защиту. По словам работников, действовали они по поручению властей.

Позже на место событий прибыли сотрудники полиции, чтобы разобраться в данной ситуации.

Данные события вызвали бурную реакцию в сети:

"Зачем их вообще было трогать? Росла такая красота. Не представляю, как всем жителям жаль растений. Это полный беспредел. Сочувствую", "Спасибо большое за неравнодушие жильцов Левобережного 3, которые смогли отстоять красоту", "Какой кошмар!!! Они только выкапывать могут, а вот интересно хоть кто-то из них эти туи поливали???", - писали в комментариях под видео.