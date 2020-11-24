На жилом массиве Левобежный-3 люди в оранжевых жилетах стали массово выкапывать туи
Как передает Politeka.net, трансляцию с места событий на своей странице в Facebook вела местная жительница (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадрах видно, что коммунальные работники начали выкапывать деревья вдоль левобережной аллеи, но люди встали на защиту. По словам работников, действовали они по поручению властей.
Позже на место событий прибыли сотрудники полиции, чтобы разобраться в данной ситуации.
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Данные события вызвали бурную реакцию в сети:
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