Один з найбільших медичних фахівців міста Дніпра Сергій Риженко скептично відгукнувся про українську вакцинацію, він вказав на прорахунки в програмі, від яких страждає населення

Про це Сергій Риженко розповів на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомив головний лікар Дніпровської лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, вакцинація в Україні не може досягти повного ефекту в результаті декількох факторів.

На його думку, тривала боротьба з Covid-19 обумовлює появу третьої хвилі захворювання, хоча в деяких регіонах не закінчилася друга хвиля. Сергій Риженко посилається на офіційну статистику, що показує безперервний приріст останнім часом.

На жаль, від рішень влади залежать життя безлічі українців. Сергій Риженко розповів про трагічну долю одного з пацієнтів своєї лікарні.

Цей випадок потряс бувалих багато лікарів. "Юрію 54 роки, на Ковід-пневмонію захворів 12 лютого, був госпіталізований в Ковід-відділення однієї з лікарень Дніпра. Вірус "з'їв" 95% легеневої тканини. Виник двосторонній пневмоторакс. Пацієнт був прооперований, з двох сторін вставлені плевральні дренажі. Не витримавши страждань, пацієнт хотів покінчити життя самогубством " - розповів Риженко на своїй сторінці.

Лікарям вдалося вдруге врятувати Юрія.

Зараз деякі говорять про невдалий початок національної вакцинації від коронавірусу. Початок програми кілька разів довелося переносити. Глава МОЗ Максим Степанов регулярно робить рекламу своєї прищеплювальної кампанії.

Однак існує думка, що закуплена вакцина CovidShield не є достатньо надійною.

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