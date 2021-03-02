Термін до 4-х років загрожує грабіжникові, який відняв мобільний телефон у 11-річної дівчинки

Про це повідомляє Управління поліції Дніпропетровської області на своєму сайті.

Співробітникам поліції вдалося затримати чоловіка, підозрюваного в розбійному нападі на дитину. Потерпіла 11-річна дівчинка стала жертвою нападу, оскільки її смартфон сподобався бандиту.

У поліцейське відділення 27 лютого надійшов сигнал про те, що до дитини на території Сагсаганського району серед білого дня раптово підійшов підозрілий чоловік. Користуючись тим, що він фізично сильніше школярки, а також погрожуючи розправою, став з силою виривати з рук телефон.

Швидше за все, нападник не розраховував на серйозний опір, а тому вибирав жертвою беззахисного підлітка, що йде без нагляду.

Дівчинка кликала на допомогу, однак, незнайомцю все ж вдалося вихопити мобільний і сховатися в невідомому напрямку.

Співробітники поліції відразу провели оперативно-розшукові заходи по гарячих слідах. Вони, орієнтуючись на досить докладні прикмети, названі дівчинкою, змогли виявити грабіжника.

Його затримали буквально через два дні після нападу. Вкрадений мобільний телефон вдалося вилучити та долучити як доказ, можливо, що чоловік просто не встиг продати доказ.

За повідомленням поліції, жителю Кривого Рогу 28 років. Йому збираються пред'явити звинувачення в грабежі підлітка.

Слідством відкрито кримінальне провадження у даній справі. Чоловікові загрожує до 4 років покарання за пограбування за статтею 186 Кримінального кодексу України.

Нагадавши, у Кривому Розі Школярки побили однокласницю.

Як повідомляла Politeka, у Львові неадекват напав на першокласницю.

Також Politeka писала, в Одесі замінували школу, дітей евакуювали.