Народні обранці проголосували за прийняття законопроекту, що передбачає відповідальність за неправдиві повідомлення про мінування, за це можна отримати термін на 8 років

Новий закон опублікував сайт Верховної Ради.

З року в рік трапляються дзвінки на гарячі лінії, де анонімні громадяни повідомляють про чергову заміновану будівлю.

Великі збитки, зіпсований настрій і тривожний стан отримують люди, коли хтось помилково «мінує» важливі об'єкти: школи, вокзали, аеропорти і так далі. Потім таких жартівників знаходять співробітники поліції і з'ясовують всі подробиці.

Депутати Верховної Ради вирішили посилити покарання за подібні телефонні дзвінки. Вирішивши серйозно зайнятися даною проблемою, вони проголосували за законопроект №3911. Він передбачає суворе покарання за неправдиві повідомлення про мінування будь-яких об'єктів.

Схвалили даний документ 286 народних депутатів.

За чинним законом від 2 до 6 років тюремного ув'язнення міг отримати громадянин, помилково замінував що-небудь. Тепер термін збільшили від 4 до 8 років в'язниці. Також пропонувалася конфіскація майна у "жартівника". Але потім з документа видалили цей абзац.

У документі з'явилося роз'яснення поняття»критично важливий об'єкт інфраструктури". Ним вважається підприємство або установа, яка пов'язана з технологічними процесами або надає послуги, які важливі для економіки. При цьому значення не має форма власності таких підприємств.

Якщо пошкодження або виведення з ладу подібних об'єктів може негативно відбитися на здоров'ї людей, їх безпеки, а також на навколишньому середовищі.

Нагадавши, Верховна Рада прийняла закон про аліменти.

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