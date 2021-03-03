Незвичайні знахідки, знайдені археологами, можна буде побачити абсолютно безкоштовно в Службі автомобільних доріг міста Дніпра

Про це пише "znaj.ua"

Люди, які цікавляться стародавніми і незвичайними знахідками, зможуть подивитися спеціалізовану виставку. Вона пройде в Службі автомобільних доріг міста Дніпра. Бажаючим надається унікальна можливість побачити стародавню зброю, монети, козацькі хрести.

Як зазначають археологи, цим знахідкам по 5 тисяч років, адже стільки вони пролежали в землі. Потім сенсаційні предмети старовини віддадуть під спеціальну охорону.

За підрахунками керівника археологічної експедиції Дмитра Тесленка, близько двох тисяч предметів можна подивитися і оцінити. Тим самим будь-який бажаючий зможе доторкнутися до давнини та історії.

Виявляється, всі знахідки об'єднує їх місце знаходження. При будівництві дороги на Київ артефакти лежали прямо шарами.

Археологи розповідають, що колись тут проходив торговий шлях. По ньому предки перевозили товари у всіх напрямках.

Всього один тиждень триватиме виставка, важливим видається той факт, що подивитися на артефакти можна буде абсолютно безкоштовно. Потім всю колекцію передадуть до фондів столичного музею історії.

Дані знахідки з розкопок являють собою цінний науковий матеріал, що відкриває невідомі сторінки. Також вони допоможуть інформувати про спосіб життя, звичаї і культуру древніх людей.

Можливо, що вони не володіють блиском і красою древніх прикрас, але з точки зору науки зможуть повніше розповісти про деякі нюанси тієї епохи.

Нагадавши, у церковному музеї пройшла виставка Лесі Українки.

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