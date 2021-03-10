Дві юні Школярки втекли від батьків у Кривому Розі
Про інцидент розповіли в місцевому виданні "Первый городской".
Перед втечею, восьмирічна Софія і дванадцятирічна Женя поділилися з подружками, що нібито хочуть провчити своїх батьків.
Школярки мали намір відправитися в один з районів міста, щоб купити там ковдру, і таким образів хотіли "змусити батьків плакати" і "щоб їх всі шукали".
До пошуків школярок було залучено приблизно півсотні небайдужих жителів та екіпажі поліції.
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Знайти їх вдалося завдяки городянину, який впізнав дівчаток.
На даний момент школярки знаходяться зі співробітниками ювенальної превенції і їх здоров'ю нічого не загрожує.
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