Дві юні Школярки втекли від батьків у Кривому Розі

Про інцидент розповіли в місцевому виданні "Первый городской".



Перед втечею, восьмирічна Софія і дванадцятирічна Женя поділилися з подружками, що нібито хочуть провчити своїх батьків.

Школярки мали намір відправитися в один з районів міста, щоб купити там ковдру, і таким образів хотіли "змусити батьків плакати" і "щоб їх всі шукали".

До пошуків школярок було залучено приблизно півсотні небайдужих жителів та екіпажі поліції.

Знайти їх вдалося завдяки городянину, який впізнав дівчаток.

На даний момент школярки знаходяться зі співробітниками ювенальної превенції і їх здоров'ю нічого не загрожує.

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