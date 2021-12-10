У чоловіка, що погрожував поліцейському гранатою, при затриманні знайшли цілий арсенал.
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У ввечері 9 грудня на Набережній до патрульних під'їхав автомобіль. Опустивши вікно, водій показав поліцейському гранату та пообіцяв підірвати його. Правоохоронці одразу затримали чоловіка.
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Під час огляду виявилось, що в автомобілі знаходилося ще четверо пасажирів. Їх також було затримано. А ось під час обшуку автомобіля на правоохоронців чекав справжній сюрприз. В багажнику та салоні автівки біли знайдені автомат та гранатомет, два пістолети, ще одна граната та номери від іншого автомобілю. Сказати зі впевненістю, чи це є справжньою зброєю чи просто муляжем мають спеціалісти після закінчення експертизи.
Усі знайдені речі вилучені. Слідчі проводили оперативні дії. Наразі не відомо, чи порушено вже кримінальне провадження. І якщо так, то за якою статтею. Слід зазначити, що якщо справу таки відкриють, ймовірніше її кваліфікуватимуть як погрозу життю правоохоронця. Чоловіку, що погрожував поліцейському, світить за це три роки ув'язнення. А ось за незаконне поводження зі зброєю, термін позбавлення волі більший - до 7 років.
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