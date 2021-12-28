Схоже зима таки вирішила вступити у свої права.

В Україну нарешті прийшла зима, тож новорічні свята у Дніпрі пройдуть зі снігом та морозом, повідомляє Politeka.

Синоптики попереджають, очікувати найближчими днями потепління не варто. 28-29 грудня стовпчик термометра вдень не підніметься вище позначки "-1", вночі - температура становитиме -7-12 градусів морозу. Щодо опадів, то снігопади продовжаться і в середу, 29 грудня, і в п'ятницю, 31 грудня.

У новорічну ніч очікуються морози до 18 градусів. Вдень стовпчик термометра підніметься до позначки -3.

Невеличке потепління буде 1 та 2 січня. За даними метеорологів, вдень температура становитиме 0-+3, вночі - 7-9 морозу.

Як вже повідомляла Politeka, 28 грудня, через значні снігопади, у місті повністю паралізовано рух автотранспорту. Громадський транспорт ходить за оперативним графіком, проте усіх охочих перевезти не в змозі. На автошляхах значно збільшилася кількість аварій.

На боротьбу з наслідками негоди на вулицях міста працює понад 120 одиниць спеціальної техніки, 156 бригад дорожніх робітників, використовується спеціальна протиожеледні матеріали.

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