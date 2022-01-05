У Дніпрі легковий автомобіль перекинув мікроавтобус. Незвична ДТП сталася на перехресті вулиць Аеропортовій та Яснополянській 5 грудня, повідомляє "Дніпро Оперативний".

Як стало відомо вантажний мікроавтобус Volkswagen Crafter рухався вулицею Аеропортовою. Водій Mazda проігнорувавши "червоний" сигнал світлофора виїхав на перехрестя та зіткнувся з мікроавтобусом. Від удару останній перевернувся та пролетів декілька метрів.

Момент аварії було зафіксовано камерами Ситуаційного центру Дніпра. За попередніми даними, водій Mazda був тверезим. Проте правоохоронці наполягають на проходженні додаткового медичного огляду. На щастя, у цій ДТП постраждалих немає. Поліцейські проводять розслідування та встановлюють вусі обставини аварії.

Відомо, що на водія Mazda було складено протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні порушення. У разі доведення його провини, чоловіку загрожує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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