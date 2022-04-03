У Кривому Розі в останню путь провели ще одного захисника України - 20-річного Данила Гулю.

Про сумну новину повідомив Перший Міський

Як стало відомо, боєць загинув 10 березня під час виконання бойового завдання поблизу села Степове Волноваського району. З перших днів війни Данило вже був на передовій і захищав Батьківщину. Служив снайпером у штурмовій роті.

Хлопець не дожив до свого 21-го дня народження 17 днів. У нього залишилися батьки і сестра.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо, по околицях Кривого Рогу завдали удару з РСЗВ.

Як повідомляла Politeka, голова Дніпропетровської облради розповів про ситуацію в регіоні.

Відзначимо, що інформаторів окупантів ловлять по Дніпропетровщині: один з них виявився поліцейським з Криму.