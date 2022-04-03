У Кривому Розі в останню путь провели ще одного захисника України - 20-річного Данила Гулю.
Про сумну новину повідомив Перший Міський
Як стало відомо, боєць загинув 10 березня під час виконання бойового завдання поблизу села Степове Волноваського району. З перших днів війни Данило вже був на передовій і захищав Батьківщину. Служив снайпером у штурмовій роті.
Хлопець не дожив до свого 21-го дня народження 17 днів. У нього залишилися батьки і сестра.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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