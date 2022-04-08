За минулу ніч дві пожежі в приватних будинках забрали життя трьох людей.
Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.
У с. Тургенівка Синельниківського району під час ліквідації пожежі, що виникла в одноповерховому житловому будинку, рятувальники виявили тіло чоловіка, 1949 року народження.
Вогнем пошкоджено вікна, двері будинку та майно всередині площі 30 кв. м.
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На вулиці Низами у Кривому Розі під час гасіння загоряння виявлено тіла двох чоловіків. Також подія сталася в житловому будинку.
"Шановні громадяни! Майже кожну пожежу можна запобігти! Для цього слід максимально чітко виконувати вимоги пожежної безпеки. Крім того, кожному необхідно знати порядок дій при пожежі: спосіб виклику служби порятунку, вміти гасити загоряння на початкових етапах первинними засобами пожежогасіння або підручними засобами, знати безпечні шляхи виходу з приміщень", - йдеться у зверненні рятувальників до жителів області.
Також повідомлялося про вибухи в Кривому Розі і чому не треба панікувати.
Крім того Politeka.net писала, що жителям Дніпропетровщини повідомили хороші новини.
Також Politeka.net писала,що в Маріуполі загинув видатний українець.