69 тисяч га дніпропетровських полів засіяли ранніми ярими культурами: пшеницею, ячменем, вівсом, горохом, ріпаком. Це понад 40% від запланованого.

Повідомляє сайт Дніпропетровської ОДА.

За словами директора Інституту зернових культур НААН Владислава Черчеля, найбільше посіяно ячменю, і майже завершили з пшеницею.

Незабаром в області почнуть сіяти соняшник, кукурудзу на зерно, гречку, просо, сорго. Планують завершити посівну кампанію наприкінці весни.

Додамо, що ранні та пізні ярі охоплять 474 тисяч га, озимі складають понад 750 тисяч га.

Нагадаємо, прем'єр Шмигаль назвав втрати українського бюджету через бойові дії

Як повідомляла Politeka, в Кабміні назвали суми матеріальної допомоги сім’ям українських військових

Також Politeka писала про пенсії при втраті годувальника: у Мінсоцполітики оголосили українцям про важливі зміни, що буде нового