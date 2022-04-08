69 тисяч га дніпропетровських полів засіяли ранніми ярими культурами: пшеницею, ячменем, вівсом, горохом, ріпаком. Це понад 40% від запланованого.
Повідомляє сайт Дніпропетровської ОДА.
За словами директора Інституту зернових культур НААН Владислава Черчеля, найбільше посіяно ячменю, і майже завершили з пшеницею.
Незабаром в області почнуть сіяти соняшник, кукурудзу на зерно, гречку, просо, сорго. Планують завершити посівну кампанію наприкінці весни.
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Додамо, що ранні та пізні ярі охоплять 474 тисяч га, озимі складають понад 750 тисяч га.
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