Дніпропетровщина має потужну оборону, яку ворогу не вдасться прорвати.

Про це керівник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан.

Крім того, за його словами, залишається чимало охочих записатися до лав тероборони. Загалом область мобілізувала понад 50 тис. людей.

Коментуючи ворожі ракетні удари по області, він зазначив, що здебільшого нині вони потрапляють по військовій інфраструктурі та тій, що пов’язана з енергозабезпеченням і логістикою. Утім, війська рф не мають сил, аби зайти на Дніпропетровщину та прорвати збудовану тут оборону:

"Я навіть не казатиму про кількість втрат, які понесуть окупаційні війська. Вони будуть колосальними – не піде навіть у порівняння з тим, що було в них під Києвом чи Харковом. І зараз ми всі працюємо над тим, аби забезпечити військових — їхню боєздатність та мобільність на Донбасі".