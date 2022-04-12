У Дніпрі пропонують перейменувати ряд вулиць, чиї назви пов'язані з державою-агресором.
Про це Politeka повідомляє з посиланням на єдину систему місцевих петицій.
Пропозиції про перейменування пов'язані з агресією РФ проти України.
«24 лютого Росія підступно піддала бомбардуванням мирні українські міста, зокрема Дніпро, і почала криваве вторгнення в Україну, супроводжуване тисячами загиблих, поранених і масштабними руйнуваннями. Як каже історія, це не перша (і, ймовірно, не остання) спроба Росії знищити українську державність і український народ. У той же час на карті Дніпра продовжують існувати топоніми, пов'язані з країною-агресором, в т.ч. на честь міст Росії, де розташовані військові частини, і з яких на нашу землю прийшли вбивці. При тому, що ці міста і місцевості не мають ніякого відношення до Дніпра, України (наприклад вул.Арзамаська, вул. Іркутська, вул. Челябінська, вул. Камчатська)», — пише автор петиції.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
"Деморалізовані, виснажені": погода завдала удару по окупантам, що треба знати жителям Дніпропетровщини
Розстріляли сім'ю з малюком: з'явилися кадри з місця трагедії на Київщині
100 тисяч людей опинилися за тисячі кілометрів від дому: стало відомо, куди рф переселяє українців
Битва за Донбас наближається до точки кипіння: у британській розвідці назвали терміни
У зв'язку з цим пропонується: - перейменувати топоніми Дніпра, пов'язані з Росією; — замість російських назв повернути історичні назви (наприклад, замість вул., Глінки – вул. Упорна, просп. Пушкіна – просп. військовий (тут, до речі, військовий госпіталь); або присвоїти вулицям назви, пов'язані з географією України.
Нагадаємо, у Дніпрі рятують життя героїні МНС.
Також повідомлялося, що неадекват накинувся на фельдшера на Дніпропетровщині: за це його відправили на фронт.
Нагадаємо, Криворожанин не витримав і розбив авто сусіда під час авіатривоги, фото: "лампочка світила у небо".