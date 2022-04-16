Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про два "Прильоти" в Дніпровському районі.

"Повністю зруйнована птахофабрика, яка не працювала – там нікого і нічого не було.

Знову орки потрапили своїми "кривими" ракетами в "стратегічний" об'єкт", – передає Резніченко.

Атаку з іронією прокоментував народний депутат із Дніпра Максим Бужанський:

"До ночі російська федерація зрозуміла, що володаркою морів їй не бути, не її це. І вступила у відчайдушну боротьбу за панування в повітрі.

Потрібен був супротивник, який відповідає двом критеріям. А- здатний літати. Б- Безпечний для росії, після втрати флагмана Чорноморського Флоту доводиться дмухати на воду, плавати то по ній уже нема чому.

Таким противником було обрано покинуту птахофабрику в Дніпропетровській області. Самі поміркуйте, одним махом вирішити два завдання.

Підтвердити перевагу асів Герінга, вибачте, російських люфтваффе в повітрі, і заодно - свою оригінальну теорію для птахів-вбивць.

Сказано-зроблено, і вся російська ракетно-авіа потужність, призначена для залякування Вашингтона, обрушилася на, у прямому розумінні, занедбаний курник.

Повний і нищівний успіх, від цього дня, кажуть, символом РВСН росії став зацькований півень на тлі зруйнованого сараю. Красиво і переконливо одночасно, як Галльський Півень, але не зовсім".

Нагадаємо, у Кривому Розі під вікнами знайшли тіло жінки.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині затримали зрадника, який катував прихильників ЗСУ.

Крім того Politeka.net писала, що в Дніпропетровській області попрощалися із захисником України.