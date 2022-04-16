Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про два "Прильоти" в Дніпровському районі.
"Повністю зруйнована птахофабрика, яка не працювала – там нікого і нічого не було.
Знову орки потрапили своїми "кривими" ракетами в "стратегічний" об'єкт", – передає Резніченко.
Атаку з іронією прокоментував народний депутат із Дніпра Максим Бужанський:
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"До ночі російська федерація зрозуміла, що володаркою морів їй не бути, не її це. І вступила у відчайдушну боротьбу за панування в повітрі.
Потрібен був супротивник, який відповідає двом критеріям. А- здатний літати. Б- Безпечний для росії, після втрати флагмана Чорноморського Флоту доводиться дмухати на воду, плавати то по ній уже нема чому.
Таким противником було обрано покинуту птахофабрику в Дніпропетровській області. Самі поміркуйте, одним махом вирішити два завдання.
Підтвердити перевагу асів Герінга, вибачте, російських люфтваффе в повітрі, і заодно - свою оригінальну теорію для птахів-вбивць.
Сказано-зроблено, і вся російська ракетно-авіа потужність, призначена для залякування Вашингтона, обрушилася на, у прямому розумінні, занедбаний курник.
Повний і нищівний успіх, від цього дня, кажуть, символом РВСН росії став зацькований півень на тлі зруйнованого сараю. Красиво і переконливо одночасно, як Галльський Півень, але не зовсім".
Нагадаємо, у Кривому Розі під вікнами знайшли тіло жінки.
Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині затримали зрадника, який катував прихильників ЗСУ.
Крім того Politeka.net писала, що в Дніпропетровській області попрощалися із захисником України.