Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень демонструє значні коливання температури та періодичні дощі.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 15 по 21 жовтня свідчить про чергування прохолодних та відносно теплих днів, а також періодичні опади та змінний напрямок вітру, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Метеофор.

У четвер, 15 жовтня, температура підніметься до +5°C, пориви до 8 м/с, опадів не очікується. Наступного дня, 16го, повітря прогріється до +10°C, напрямок повітря залишиться західним, швидкість до 7 м/с, опади також відсутні.

У п’ятницю, 17 жовтня, термометр показуватиме +3°C, без опадів. В суботу, 18 числа, повітря прогріється до +11°C, очікується 0,8 мм опадів, що стане першим вологим днем тижня. У неділю, 19-го, температура підніметься до +4°C, пориви до 10 м/с, а дощів очікується 3,3 мм, що буде найвологішим днем.

20 жовтня, прогріється до +13°C. У вівторок, 21 числа, температурні показники піднімуться до +5°C, вітер південно-східний, пориви до 6 м/с, опадів не буде.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень демонструє значні коливання температури та періодичні дощі, що варто враховувати мешканцям при плануванні щоденних справ. Переважно вітер змінюватиме напрямок від південного заходу до північного, що впливатиме на відчуття прохолоди. Погодні умови дозволяють очікувати переважно сухі дні, проте 18 та 19-го слід бути готовими до невеликого дощу.

Такі зміни варто враховувати під час прогулянок на відкритому повітрі, поїздок і спортивних заходів. Стабільність температури поступово підвищуватиметься до середини тижня, але вночі можливе значне охолодження, що потребує теплого одягу та додаткових засобів захисту від вітру. У цілому, тиждень обіцяє перемінну, але контрольовану погоду з незначними опадами.

