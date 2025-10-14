Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, необхідно виконати декілька кроків.

У місцевому соціальному ресторані видаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють на сайті організаторів проєкту.

Основна мета ініціативи — забезпечити щоденне гаряче харчування та надати базову продовольчу допомогу тим, хто цього найбільше потребує.

Особлива увага приділяється людям похилого віку, які гостро відчувають наслідки війни та економічних труднощів. Для багатьох із них навіть одна порція гарячої їжі стає справжньою підтримкою — не лише матеріальною, а й психологічною, адже дарує відчуття турботи та небайдужості.

Соціальний ресторан відкритий також для внутрішньо переміщених осіб, які змушені були залишити свої домівки через бойові дії та нині мешкають у Дніпрі. Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, необхідно пройти коротку онлайн-реєстрацію через спеціальний чат-бот у застосунку Telegram. Процедура проста: достатньо знайти чат-бот, виконати кілька кроків для підтвердження особи — і після цього можна щодня приходити до ресторану та отримувати гарячі обіди.

Соціальний ресторан «Перемога» працює щодня, без вихідних, з 11:00 до 16:00, за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, будинок 1–3. Щодня тут готують повноцінні, поживні страви зі свіжих продуктів, аби кожен відвідувач міг відчути домашній затишок і хоч трохи полегшити свої повсякденні турботи.

Діяльність закладу частково фінансується за рахунок благодійних внесків, тож кожен охочий може долучитися до доброї справи. Зробити це дуже просто — достатньо скористатися спеціальною онлайн-платформою та натиснути символічну кнопку «пригостити».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області: платіжки зростуть у частини українців.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: хто має право на допомогу.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області: коли домівки матимуть тепло.