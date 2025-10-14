Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області спрямована на підтримку родин, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» продовжує реалізовувати програму грошової допомоги в Дніпропетровській області для ВПО, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, пише Politeka.

Як йдеться в повідомленні організації, в межах цієї ініціативи фонд надає грошову допомогу для оплати оренди житла сім’ям, що нині проживають у місті Кривий Ріг та Криворізькому районі.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області спрямована на підтримку родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Отримати її можуть ті, хто відповідає хоча б одному з наведених критеріїв:

родини, які нещодавно прибули (менше ніж 30 днів тому) з тимчасово окупованих територій або населених пунктів, де тривають активні бойові дії;

сім’ї, що були змушені залишити приміщення шкіл або дитячих садків, де тимчасово проживали, у зв’язку з підготовкою навчальних закладів до нового навчального року;

переселенці, які мешкають у гуртожитках і отримали повідомлення про виселення або перебувають під загрозою втрати тимчасового житла.

Термін надання грошової допомоги становить 6 місяців, що дозволяє отримувачам стабільно покривати витрати на оренду житла впродовж цього періоду.

Особливу увагу під час відбору отримувачів фонд приділяє родинам, члени яких належать до вразливих категорій населення. Пріоритет надається:

вагітним жінкам або матерям, які виховують дітей віком до 3 років;

багатодітним сім’ям, у яких виховується 3 і більше дітей;

самотнім матерям, батькам або опікунам, які самостійно піклуються про дітей;

людям з інвалідністю 1 або 2 групи;

особам із тяжкими хронічними захворюваннями, які потребують особливих умов проживання;

самотнім людям похилого віку віком від 60 років, які не мають підтримки з боку родини.

Над реалізацією цієї ініціативи працюють фахівці «Карітас Кривий Ріг» у межах проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні», який діє на базі парафіяльного центру «Рідна хата» при Парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ у місті Кривий Ріг.

Ця програма стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, який продовжує надавати допомогу Україні та її громадянам, що втратили свої домівки внаслідок війни. Підтримка таких ініціатив дозволяє багатьом родинам отримати стабільність і безпечні умови проживання, поки вони відновлюють своє життя у новому місті.

