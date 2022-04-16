Стало відомо, що вчора вдень, патрулюючи Чечелівський район, екіпаж помітив громадянина, який підозріло поводився і, побачивши поліцейське авто, намагався швидко піти.
Як повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області, його зупинили, щоб провести перевірку.
У мобільному телефоні громадянина патрульні виявили безліч проросійських гасел і листування з російськими абонентами.
Крім того, сьогодні вночі в Соборному районі правоохоронці виявили чоловіка, який порушив комендантську годину.
Під час поверхневої перевірки у громадянина було виявлено зброю, проросійську символіку, дзвінки та листування з російськими абонентами в телефоні.
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Обох доставили у відділення поліції. Також інформацію передали співробітникам СБУ, які перевірять громадян.
Нагадаємо, у Кривому Розі під вікнами знайшли тіло жінки.
Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині затримали зрадника, який катував прихильників ЗСУ.
Крім того Politeka.net писала, що в Дніпропетровській області попрощалися із захисником України.