Стало відомо, що вчора вдень, патрулюючи Чечелівський район, екіпаж помітив громадянина, який підозріло поводився і, побачивши поліцейське авто, намагався швидко піти.

Як повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області, його зупинили, щоб провести перевірку.

У мобільному телефоні громадянина патрульні виявили безліч проросійських гасел і листування з російськими абонентами.

Крім того, сьогодні вночі в Соборному районі правоохоронці виявили чоловіка, який порушив комендантську годину.

Під час поверхневої перевірки у громадянина було виявлено зброю, проросійську символіку, дзвінки та листування з російськими абонентами в телефоні.

Обох доставили у відділення поліції. Також інформацію передали співробітникам СБУ, які перевірять громадян.

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