У Службі безпеки відзвітували про упіймання групи диверсантів з лав ФСБ.

У Дніпрі спецназівці СБУ затримали "сплячу" диверсійну групу агентів ФСБ у складі трьох місцевих жителів, вона була сформована ще в 2015 році і відразу "законсервована". Під кураторством ворожих спецслужб вони вели в регіоні диверсійну і розвідувальну діяльність.

Про це повідомив спікер силового відомства Артем Дехтяренко.

За його словами, серед останніх завдань "розконсервованих" диверсантів-проникнути до лав місцевої Терроборони і отримати дані про функціонування штабів Нацгвардії та ЗСУ.

Також Дехтяренко розповів, що під час спецоперації СБУ затримала одного з керівників структурного підрозділу Донецької залізниці, завербованого окупантами. За їхнім завданням він збирав дані про переміщення техніки ЗСУ та дислокацію українських блокпостів.

Ще одного зрадника СБУ схопила в Києві. Ним виявився чиновник центрального офісу "Укрзалізниці". З початку повномасштабної агресії РФ проти України він закликав колег підтримати агресора. Зокрема, виробляв масову розсилку ворожої агітації на месенджери працівників підприємства.

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