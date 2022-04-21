В мережі з'явилися кадри з місця ДТП в Кривому Розі на вулиці Ярославській, в результаті якої постраждали пасажири маршрутки.

Як повідомляють у Телеграм-каналі "Дніпро оперативний", маршрутка врізалася в стовп.

За попередніми даними, 10 осіб отримали легкі травми і були доставлені в 11-у лікарню. Водій і пасажир, який в момент удару знаходився на передньому сидінні, у важкому стані знаходяться в «тисячці».

"На місці аварії працювали карети швидкої допомоги, патрульні поліцейські і слідчий по ДТП. Попередньо, аварія трапилася через неуважність водія. Справжню причину ДТП встановлять правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України оцінили ймовірність наступу військ окупантів на Дніпро. Так, речник Міноборони Олександр Мотузяник назвав її малоймовірною.

За його словами, противник поки що зосередиться на тих цілях, про які офіційно заявила російська влада, принаймні найближчим часом.

«Адже на кожного солдата працює 3-4 особи з тилового постачання. Солдата необхідно забезпечити боєприпасами, нагодувати, заправити пальним його техніку. Тобто військова логістика надто ускладнюється, якщо підрозділи розтягнуті на всій лінії. А ці території ще треба утримати», – пояснив Мотузяник.

Також повідомлялось, що ворог накрив Дніпропетровщину з "Ураганів".