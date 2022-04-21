Як повідомляють у Телеграм-каналі "Дніпро оперативний", маршрутка врізалася в стовп.
За попередніми даними, 10 осіб отримали легкі травми і були доставлені в 11-у лікарню. Водій і пасажир, який в момент удару знаходився на передньому сидінні, у важкому стані знаходяться в «тисячці».
"На місці аварії працювали карети швидкої допомоги, патрульні поліцейські і слідчий по ДТП. Попередньо, аварія трапилася через неуважність водія. Справжню причину ДТП встановлять правоохоронці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Міноборони України оцінили ймовірність наступу військ окупантів на Дніпро. Так, речник Міноборони Олександр Мотузяник назвав її малоймовірною.
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За його словами, противник поки що зосередиться на тих цілях, про які офіційно заявила російська влада, принаймні найближчим часом.
«Адже на кожного солдата працює 3-4 особи з тилового постачання. Солдата необхідно забезпечити боєприпасами, нагодувати, заправити пальним його техніку. Тобто військова логістика надто ускладнюється, якщо підрозділи розтягнуті на всій лінії. А ці території ще треба утримати», – пояснив Мотузяник.
Також повідомлялось, що ворог накрив Дніпропетровщину з "Ураганів".