Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував скасування комендантської години на деякий час по всій області.

Як пише Politeka.net, українці вже 57-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. З перших днів введено воєнний стан і комендантську годину. Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував скасування обмежень на певний час.

Як стало відомо, комендантську годину буде скасовано з 23 на 24 квітня. Дане рішення прийняла військова адміністрація Дніпропетровської області. Філатов зазначив, що не може заперечувати дану інформацію або коментувати.

"Якщо військова адміністрація прийняла таке рішення, то воно доцільне", - сказав Філатов, маючи на увазі скасування комендантського часу на Великдень.



Варто відзначити, що Великдень в 2022 році відзначається 24 квітня. Незважаючи на ініціативу "Великоднього перемир'я" Росія відмовилася припиняти вогонь на кілька днів, щоб християни східного обряду відсвяткували релігійне свято.

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