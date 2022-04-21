Як пише Politeka.net, українці вже 57-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити наступ, а й звільнити північ України від орків. А сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що окупанти обстріляли Дніпропетровську область, Про що повідомив голова ОДА Валентин Резніченко у своєму тг-каналі.

"У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі.

Всі живі.

Вщент розбите залізничне полотно і контактна мережа.

Поки не ясно, чи зможемо відновити рух", - повідомив глава області.

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