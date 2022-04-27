СБУ затримала двох агентів рф, які свідомо допомагали ворогу на Дніпропетровщині, про що розповів голова ОДА Валентин Резніченко.

Як пише Politeka.net, українці вже 63-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Але ворог є не тільки на полі бою, але і в тилу. І цього разу вдалося розкрити кількох шпигунів на Дніпропетровщині, які збирали інформацію про оборону Дніпра та Кривого Рогу. Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

"Мінус два російських агента на Дніпропетровщині.

СБУ затримала зрадників, які працювали на спецслужби окупанта. Чоловіки свідомо продалися тим, хто вбиває нашу Україну.

Перший "агент" повинен був влитися в терроборону Дніпра. Збирати та зливати дані про особовий склад, озброєння та позиції ЗСУ.

Другий відпрацьовував Кривий Ріг. Робив фото оборонних укріплень на Криворізькому напрямку. Працював через закриті канали зв'язку. І навіть мав конспіративну квартиру на окупованій території.

Зрадницький план провалився, як і все, що задумують орки", - повідомлено в публікації.

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