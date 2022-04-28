Як пише Politeka.net, українці вже 63-ту добу захищають свою землю від окупантів. Незважаючи на колосальні успіхи України без жертв не обходиться. І мер Кам'янського Андрій Білоусов повідомив про смерть ще одного захисника України.
Мер зазначив, що загинув захисник 10 квітня в боях на Луганщині. Білоусов висловив співчуття від громади Кам'янського і себе особисто.
"Олександр Ізмаєв народився в травні 1974 року, закінчив ПТУ №4. Починаючи з 2021 року проходив службу в лавах Збройних Сил України. У нього залишилися син, мати і батько.
Уклін до землі воїну-захиснику!
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Вічна пам'ять і слава Герою", - зазначено в публікації.
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