Голова Кам'янського Андрій Білоусов повідомив про смерть ще одного жителя Кам'янського, який загинув у боях на Луганщині.

Як пише Politeka.net, українці вже 63-ту добу захищають свою землю від окупантів. Незважаючи на колосальні успіхи України без жертв не обходиться. І мер Кам'янського Андрій Білоусов повідомив про смерть ще одного захисника України.

Мер зазначив, що загинув захисник 10 квітня в боях на Луганщині. Білоусов висловив співчуття від громади Кам'янського і себе особисто.

"Олександр Ізмаєв народився в травні 1974 року, закінчив ПТУ №4. Починаючи з 2021 року проходив службу в лавах Збройних Сил України. У нього залишилися син, мати і батько.

Уклін до землі воїну-захиснику!

Вічна пам'ять і слава Герою", - зазначено в публікації.

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