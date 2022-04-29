На Дніпропетровщині у місті П’ятихатки сьогодні в останню путь проводжають захисника, молодого чоловіка Андрія Вабищевича, який віддав своє життя в бою за Україн.

Він назавжди залишиться 19-річним. Андрій загинув напередодні свого дня народження, незабаром йому мало виповнитись 20 років.

28 квітня Андрій мав би відзначити своє двадцятиріччя... Сьогодні із ним будуть прощаються у рідному місті.

Наш Герой був призваний на військову службу 26 лютого 2022 року.

Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув 26 квітня 2022 року в бойових діях поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області.

Крім того стало відомо, що на Дніпропетровщині СБУ затримала зрадників, які працювали на спецслужби окупанта.

Також Politeka.net писала, що окупанти запустили по Дніпропетровщині величезну ракету.

У свою чергу мер Дніпра Філатов повідомив, чому війна буде довгою.