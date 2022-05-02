Голова Кам'янського Андрій Білоусов розповів про смерть ще одного городянина, який загинув у боях за незалежність України.

Як пише Politeka.net, українці вже 68-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. І хоч Україна героїчно стримує ворога, не обходиться без жертв серед бійців ЗСУ. Так, сьогодні, другого травня, стало відомо, що ще один герой з Дніпропетровщини помер у боях за Україну. Про це повідомив глава міста Кам'янське Андрій Білоусов у своєму тг-каналі.

"Загинув старший сержант ковбаса Юрій Степанович.

Від імені всієї громади, Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, розділяючи тяжкий біль втрати.

Юрій ковбаса народився 6 вересня 1962 року. Закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум і працював у БСК Дніпродзержинська. Починаючи з липня 2021 року проходив службу в лавах Збройних Сил України. У нього залишилися двоє синів, дочка, дружина і мати", - написав глава міста.

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