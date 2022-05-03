Кривий Ріг втратив ще одного зі своїх синів. У боях за незалежність України загинув Микола Миколайович Бондаренко. Йому було всього 23 роки.

Про це повідомляє сайт «СВОЇ».

Відомо, що Микола Бондаренко в 2018 році пішов служити в армію і після закінчення строкової служби підписав контракт з ЗСУ.

У 2021 році завершив службу у військовій частині 3021 Національної гвардії України в Дніпрі.

Отримав звання молодший сержант.

До армії працював на шахті «Артем-2». У червні мав отримати диплом про закінчення Криворізького національного університету.

Молодий криворіжці геройський загинув 27 квітня в бою на Донецькому напрямку.

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