Кривий Ріг втратив ще одного зі своїх синів. У боях за незалежність України загинув Микола Миколайович Бондаренко. Йому було всього 23 роки.
Про це повідомляє сайт «СВОЇ».
Відомо, що Микола Бондаренко в 2018 році пішов служити в армію і після закінчення строкової служби підписав контракт з ЗСУ.
У 2021 році завершив службу у військовій частині 3021 Національної гвардії України в Дніпрі.
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До армії працював на шахті «Артем-2». У червні мав отримати диплом про закінчення Криворізького національного університету.
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