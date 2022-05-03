Українські військові приземлили ще один російський безпілотник. Цього разу в небі над Дніпропетровською областю.
Про це повідомляє керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Дніпропетровщина, 3 травня. Знову вдале "полювання" наших військових. Збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - написав Резніченко.
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