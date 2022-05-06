На 9 травня в Дніпрі не буде ніякого офіціозу, оскільки можливі будь-які провокації з боку ворога.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов.

"По-перше, не буде ніякого офіціозу. Всі, хто має щиро бажання і хоче піти і покласти квіти до Пам'ятника 152-ї дивізії, до Пам'ятника слави, можуть піти і зробити це. Але не буде промов, не буде ніяких "дідів на паличках", не буде ніяких покладань на мери і депутати. Це не свято, це день святий, який повинен бути у кожного в серці, тут ми не маємо права нікому вказувати», — сказав міський голова.

На сьогоднішній день в деяких українських містах людей закликали не виходити з дому 9 травня в цілях безпеки. Заклик не збиратися компаніями і виїхати з міста зробив мер Івано-Франківська. У Запоріжжі ввели комендантську годину з 8 по 10 травня. У Дніпропетровській області поки ніяких обмежень не вводили, але все може бути.

Нагадаємо, екс-міністр МВС Захарченко подзвонив Вілкулу і отримав "відповідь".

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