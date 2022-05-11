Мер Дніпра Борис Філатов несподівано висловився після повідомлення про смерть першого президента України Леоніда Кравчука.
Своєю думкою міський голова поділився у себе в соцмережі.
"На жаль, але жоден президент нашої країни ніколи так і не зміг відповідати рівню величі нашого народу.
Так і з покійним Кравчуком.
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Колись в ефірі на 10 мільйонів чоловік я йому в обличчя сказав, що він міг стати українським Вашингтоном, а за підсумком…
Макарич, ти так і залишишся в пам'яті дрібним підтанцьовником у Суркісів і Медведчука.
Вибач, але я завжди говорив про це публічно. Честь маю", - написав Філатов.
Нагадаємо, 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом, після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України.
Також перший президент незалежної Білорусі та один із авторів Біловезьких угод Станіслав Шушкевич помер на 88-му році життя після перенесеного Covid-19. Сталося це 4 травня.