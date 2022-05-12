Російська пропаганда знову почала активно поширювати дезінформацію про нібито "провокації українських спецслужб". Зокрема, цього разу тема пропаганди торкнулася жителів Дніпра. Про це інформує СБУ на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Цього разу ворог кинув в інформаційне поле заяви про те, що в Дніпрі «СБУ зобов'язала головлікарів обласних медустанов вивезти в лікарню ім. Мечнікови тіла жінок і дітей, померлих від нещасних випадків і хвороб». Їх нібито планували доставити на один із соціальних об'єктів міста, щоб зімітувати авіанальот російської авіації.

"Цинізм ворожої пропаганди просто зашкалює. Всерйоз коментувати чергову вигадку немає сенсу. Адже причина таких заяв очевидна-Росія намагається зняти з себе відповідальність за військові злочини. І робить це заздалегідь, часто таким чином анонсуючи свої "операції»" - прокоментували СБУ.

Жителів Дніпра попереджають, окупанти продовжують обстріл мирного населення, тому такі попередження і фейки, як правило, зроблені для того, щоб після навмисно зробити черговий авіаналіт.

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