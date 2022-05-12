Мер Дніпра Борис Філатов закликав усіх не забувати про те, що в країні йде повномасштабна війна і зараз не час для з'ясування стосунків і сварок.

Про це він розмірковує у себе в соцмережах.

"Нещодавно я посварився зі своїм старим товаришем.

Ми з ним часто лаємося. Особливо по роботі. Він-впливова людина державного масштабу.

Але цього разу ми посварилися з ним на смерть. І відразу знайшлися "добрі люди", які цим скористалися. Заздрісники, негідники і просто тупі послужливі служаки.

Але є старі і спільні друзі, які сказали «так, хлопці, стоп, а ну давайте, зупиняйтеся»



Вчора я спробував посваритися з Оленою Шуляк - головою партії «Слуга народу». Красивою і мудрою жінкою, на яку я накинувся абсолютно без причин. Лена мене проігнорувала. Вранці я знайшов у собі мужність вибачитися.

Взагалі, чоловікові ніколи не соромно принести вибачення жінці. Будь-який. Просто тому, що вона жінка і навіть якщо вона неправа.





Дорогі мої друзі, підписники і не тільки. Ми - дивовижний народ, який завжди об'єднується перед загрозою смертельної небезпеки, але тут же починає з'ясовувати стосунки, як тільки стає трохи легше дихати.



Послухавши. Ще нічого не закінчилося. Кожен день гинуть кращі з нас. А ми знову почали жити срачами.



"Воював/не воював?»

"Чому поїхала?»

"Хто найкращий волонтер?»

"А давайте замочимо Голованова/Влащенко та інших "агентів" Москви?»

(саме в цьому місці починають вилазити вуха конкурентів / колишні образи/ містечковість / брудні журналістські корпоративні розборки)

І так можна продовжувати без кінця.



Я розумію, що ми всі на нервах. Проте. Стоп. Брейк. Припиніть. Це чорно-біла війна. І тут треба дати відповідь лише на одне питання: «Ти За Україну чи проти?». Всі інші відносини з'ясуємо після війни. Ні. Після нашої спільної Перемоги!" - написав очільник міста.

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