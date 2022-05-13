12 травня російські окупанти обстріляли з артилерії колону біженців, яка виїжджала з Херсонської області.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він уточнив, що постраждали мирні люди, які рухалися з боку Берислава.

эвакуация с Азовстали, Мариуполь

"Орки їх зібрали вранці, тримали близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати тільки після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16.00 по мирній колоні, яка перебувала вже на нашій підконтрольній території в районі Білої Криниці, орки завдали підлий удар», — зазначив Вілкул.

Серед поранених-дитина 2011 року народження.

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"Разом з жінкою 1954 року народження він отримав осколкові поранення. Їм надана вся необхідна допомога", - підкреслив голова військової адміністрації Кривого Рогу.

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