Слідчі ДБР затримали трьох оперуповноважених районного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.
Про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.
За даними відомства, раніше фігуранти у складі банди "вибивали" гроші у людей і після відновлення на службі взялися за старе.
Минулого року співробітники ДБР викрили злочинне угруповання, члени якого для поліпшення власної статистики застосовували силу до затриманих.
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"Перевертні в погонах" доставляли потерпілих в управління поліції і там "вибивали" з них гроші. У службових кабінетах вони залякували підозрюваних громадян кримінальною відповідальністю, морально тиснули, а також застосовували фізичне насильство, щоб ті заплатили їм "відступні".
У вересні 2021 року слідчі ДБР направили до суду обвинувальні акти щодо п'яти правоохоронців, що входили до складу банди. В даний час справа знаходиться в суді. Тим часом поліцейські домоглися відновлення на службі.
12 травня детективи ДБР в черговий раз затримали поліцейських на гарячому, коли ті вимагали 30 тисяч гривень у родички чоловіка, що був фігурантом кримінального провадження. За гроші правоохоронці обіцяли "порішати" проблеми з можливою відповідальністю.
Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.
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