Слідчі ДБР затримали трьох оперуповноважених районного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

За даними відомства, раніше фігуранти у складі банди "вибивали" гроші у людей і після відновлення на службі взялися за старе.

Минулого року співробітники ДБР викрили злочинне угруповання, члени якого для поліпшення власної статистики застосовували силу до затриманих.

Популярні новини зараз

Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни

Нові жорсткі штрафи від 170 до 17000 гривень чекають на українців: подробиці законопроекту

Україна виграла битву за Харків: у США повідомили подробиці та назвали головну мету рф

"Під'їхав страшний танковий батальйон": росіяни готуються до наступу відразу на декількох напрямках

"Не знають, що з ними взагалі робити": російські офіцери збунтувалися, з'явилися подробиці
Показати ще

"Перевертні в погонах" доставляли потерпілих в управління поліції і там "вибивали" з них гроші. У службових кабінетах вони залякували підозрюваних громадян кримінальною відповідальністю, морально тиснули, а також застосовували фізичне насильство, щоб ті заплатили їм "відступні".

У вересні 2021 року слідчі ДБР направили до суду обвинувальні акти щодо п'яти правоохоронців, що входили до складу банди. В даний час справа знаходиться в суді. Тим часом поліцейські домоглися відновлення на службі.

12 травня детективи ДБР в черговий раз затримали поліцейських на гарячому, коли ті вимагали 30 тисяч гривень у родички чоловіка, що був фігурантом кримінального провадження. За гроші правоохоронці обіцяли "порішати" проблеми з можливою відповідальністю.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі змінився графік роботи метро та іншого транспорту: оприлюднено список.

Також обірвалися життя жінок і дитини: кадри трагедії під Дніпром.

Як повідомлялося, породілля опинилася під ворожими обстрілами: з'явилося відео героїчного порятунку.