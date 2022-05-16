Російські окупанти хотіли відновити роботу свого заводу у Дніпрі. Для цього ворог навіть вигадав схему із залученням української компанії.
Служба безпеки України відзвітувала про успішне блокування заводу, який мав намір відновити постачання своєї продукції для російського військово-промислового комплексу.
Раніше підприємство займалося виготовленням комплектуючих для літаків, підводних човнів, ракетних систем та інші товари. У 2021 році заводу вдалося виготовити 340 тонн продукції, вартість якої склала 450 мільйонів гривень.
Як з'ясувало слідство, товар відправляли у Росію, де окупанти здійснювали його перерозподіл для своїх заводів та інших об'єктів. Минулого року завод потрапив під санкції РНБО, адже його власником є російська корпорація, спеціалізацією якої є виробництво і модернізація зброї та військової техніки.
Як стало відомо СБУ, росіяни хотіли обійти обмеження та переписати завод на українську юридичну особу. Після цього ворог планував знову налагодити виробництво та постачання запчастин у Росію.
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