Російські окупанти хотіли відновити роботу свого заводу у Дніпрі. Для цього ворог навіть вигадав схему із залученням української компанії.



Служба безпеки України відзвітувала про успішне блокування заводу, який мав намір відновити постачання своєї продукції для російського військово-промислового комплексу.

Раніше підприємство займалося виготовленням комплектуючих для літаків, підводних човнів, ракетних систем та інші товари. У 2021 році заводу вдалося виготовити 340 тонн продукції, вартість якої склала 450 мільйонів гривень.

Як з'ясувало слідство, товар відправляли у Росію, де окупанти здійснювали його перерозподіл для своїх заводів та інших об'єктів. Минулого року завод потрапив під санкції РНБО, адже його власником є російська корпорація, спеціалізацією якої є виробництво і модернізація зброї та військової техніки.

Як стало відомо СБУ, росіяни хотіли обійти обмеження та переписати завод на українську юридичну особу. Після цього ворог планував знову налагодити виробництво та постачання запчастин у Росію.

Службі безпеки України вдалося запобігти втіленню планів російських окупантів, слідчі дії в межах кримінального провадження ще тривають.

Нагадаємо, Кривий Ріг попрощався з Героїнею України, фото: "Ризикуючи життям, врятувала багатьох військовослужбовців".

Як повідомляла Politeka, банда поліцейських влаштувала переполох на Дніпропетровщині: "Вибивали у людей гроші і...".

Також у Дніпрі обірвалося життя 11-дитини: після обстрілів росіян перебував у важкому стані.