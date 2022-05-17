У місті Кривому Розі поліцейські затримали чергового любителя "русского мира".

Місцевий житель співпрацював з росіянами і передавав їм відомості. Про це повідомляє Патрульна поліція Кривого Рогу.

Під час патрулювання в Саксаганському районі Кривого Рогу інспектори зупинили легковий автомобіль ВАЗ. Під час спілкування з поліцейськими пасажир легковика став помітно нервувати.

Під час перевірки телефону чоловіка патрульні виявили листування з російськими окупантами. Як з'ясувалося, любитель "русского мира" повинен був передавати інформацію про одне з сіл в Херсонській області.

Патрульні затримали чоловіка та доставили його до Криворізького районного управління поліції №1 для встановлення всіх обставин та подальшого розгляду.

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