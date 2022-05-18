Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
За його словами, на зміну тривожної ночі прийшов неспокійний ранок. Так, внаслідок нового ракетного удару зруйновано інфраструктурний об’єкт.
«Одну ракету наша ППО збила. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки», - повідомив Резніченко, опублікувавши також кадри з місця удару.
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Додамо, що раніше, 17 травня, Резніченко опублікував збитий українською ППО ворожий розвідник «Орлан».
«На знищену техніку орка можна дивитися без краю», - підкреслив голова Дніпропетровської ОДА.
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