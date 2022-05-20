Мер Дніпра Борис Філатов розповів, як Україна об'єдналася не тільки на рівні народу, а й на взаємодії місцевої влади.

Своїми враженнями поділився він в інтерв'ю Obozrevatel.

"Україна завжди була з сильними горизонтальними зв'язками. Потрібно говорити не тільки про місцеве самоврядування, а й про волонтерство, про громадянське суспільство.

У нас дуже специфічна країна: в момент серйозних викликів ми всі об'єднуємося. Але при цьому, коли стає трохи легше, відразу починаємо з'ясовувати між собою відносини. Про це теж можемо поговорити, тому що це, для мене зокрема дуже боляче.

Ось простий приклад, якщо ми говоримо про децентралізацію: на минулих вихідних у мене було три мера. Дніпро як би транзитний хаб, і через нас всі їздять на Донбас. З урахуванням того, що зараз із Західної України почали відправляти ТрО, мери, відповідно, тягнуть якісь "ніштяки", їдуть до своїх пацанів, і всі заїжджають до мене поговорити, каву випити, хто переночувати.

Ось був Саня Семчишин (Хмельницький), потім приїхав Тарас Кучма (Дрогобич), потім заїхав колишній мер Умані Саня Цебрій (мерів колишніх не буває). І це постійно... і Житомирський мер Серьога Сухомлин приїжджав, і інші колеги, не кажучи вже про те, що ми на цьому горизонтальному рівні постійно між собою спілкуємося.

Для ілюстрації: вчора розмовляв з мером Стрия: Стрий подарував Дніпру машину швидкої допомоги. Причому не якийсь там буханець, а конкретно реанімобіль – шикарний, повністю нафарширований всім необхідним обладнанням. Подзвонив мені мер і сказав: "Ну, тобі він більше потрібен. Забирати". З урахуванням того, що у нас зараз військкомат позабирав на фронт велику кількість техніки, в тому числі станції швидкої допомоги, ми взяли. Це показує, що Україна сильна саме ось такою взаємодією.

Я до чого наводжу приклад про цих трьох міських голів: це ж не потрапило в стрічку. Я ніде не вийшов, не сказав: "Ось я з Семчишиним, ось я з Кучмою, а ось там Стрий подарував швидку допомогу". Але таке взаємопідсилення дає такий великий оптимізм і надію, що добрі справи, підтримку багато хто сприймає як норму – це не інформаційний привід, не треба збирати прес-конференцію, розповідати, які молодці", - розповідає Філатов.

Нагадаємо, брата Царьова спіймали в Дніпрі: СБУ видала подробиці і кадри.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.

Крмі того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.