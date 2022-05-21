Синоптики попереджають, що на Україну рухається потужний ураган з Німеччини, який накоїв там чимало бід. Західні області вже накрило.

Зокрема, у Львові жителів просять не виходити на вулицю через сильний вітер і не паркувати автомобілі під деревами. 22 травня перший рівень небезпеки оголошено по всій території України.

У Дніпропетровській області на 21-22 травня оголошено подвійне штормове попередження.

На 21 травня в Дніпрі оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу. Температура повітря сьогодні максимально досягне + 26 ... +26 градусів. Але вже під вечір вибухне гроза і ніч буде досить прохолодною, близько 10-ти градусів тепла.

22 травня вдень буде + 15 ... +17 градусів. Посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

23-24 травня очікується різке похолодання. Вночі стовпчики термометрів покажуть + 4 ... +6 градусів. Вдень + 15 ... +17 градусів.

Нагадаємо, брата Царьова спіймали в Дніпрі: СБУ видала подробиці і кадри.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.

Крмі того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.