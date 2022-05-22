У неділю, 22 травня, в Павлограді були чутні вибухи.
Як повідомляє міська рада Павлограда, в даний момент працюють підрозділи ЗСУ.
“Зберігати спокій. Працюють Збройні Сили України. Місто пошкоджень не отримало. Загрози життю павлоградців немає. Бережіть себе!", - йдеться в офіційному повідомленні Павлоградської міської ради.
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