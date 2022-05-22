Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул висловився щодо мовного питання в Україні, яким так маніпулює російська пропаганда.
Повне інтерв'ю дівіться на ютуб-каналі Суспільного.
"Я вільно розмовляю українською. Але на півдні, сході дуже багато російськомовних. І з ними, можливо, також потрібно розмовляти російською? Російською я розмовляю з тими, хто мене чує, і це важливо. Чи будемо ми більше говорити українською? Чи будемо переходити на українську? Так. Але розумієте, хто зараз воює? І українськомовні, і російськомовні. Подивіться, як воює і вмирає російськомовний Маріуполь, Харків, багато інших територій сходу та півдня. Тому російськомовний український патріотизм виявився нічим не гірший за українськомовний.
Немає у нас в країні мовного питання. Хай кожен розмовляє мовою, якою хоче, і воює за батьківщину проти агресора. Але я згоден, потрібно повільно, спокійно максимально переходити на українську мову. Я не хочу, щоб взагалі щось нас пов'язувало із країною "орків"", - каже Вілкул.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
"В Україні озброєння все крутіше і крутіше": експерт розповів, в чому головна перевага ЗСУ
Венесуела та Іран візьмуть участь у "дерусифікації": "Незважаючи на те, що США - вороги"
Зробимо для росіян наш "Сталінград": в МВС повідомили про перспективи в боях з окупантами
Вибух прогримів в окупованому Мелітополі, що відомо на даний момент: "Почалася перестрілка"
Нагадаємо, брата Царьова спіймали в Дніпрі: СБУ видала подробиці і кадри.
Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.
Крмі того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.