Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул висловився щодо мовного питання в Україні, яким так маніпулює російська пропаганда.

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"Я вільно розмовляю українською. Але на півдні, сході дуже багато російськомовних. І з ними, можливо, також потрібно розмовляти російською? Російською я розмовляю з тими, хто мене чує, і це важливо. Чи будемо ми більше говорити українською? Чи будемо переходити на українську? Так. Але розумієте, хто зараз воює? І українськомовні, і російськомовні. Подивіться, як воює і вмирає російськомовний Маріуполь, Харків, багато інших територій сходу та півдня. Тому російськомовний український патріотизм виявився нічим не гірший за українськомовний.

Немає у нас в країні мовного питання. Хай кожен розмовляє мовою, якою хоче, і воює за батьківщину проти агресора. Але я згоден, потрібно повільно, спокійно максимально переходити на українську мову. Я не хочу, щоб взагалі щось нас пов'язувало із країною "орків"", - каже Вілкул.

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Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.

Крмі того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.