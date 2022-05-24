Мер Дніпра Борис Філатов розповів, як у воєнний час вдається підтримувати міський господарство в задовільному стані.
Про це передає
"Є відповідні нормативні акти, постанови Кабінету міністрів, які забороняють нам у воєнний час фінансувати певні види робіт. Всі гроші ми перенаправляємо на підтримку обороноздатності. І коли ми вивозимо сміття, прибираємо вулиці, робимо ямковий ремонт, хоча зараз скарбниця перестала і це пропускати, - це вимушені заходи. Ми підтримуємо місто в пристойному стані.
Але не можемо робити ні капітальні ремонти, ні встановлювати дитячі майданчики, чого вимагають від депутатів деякі неусвідомлені громадяни. Люди, схаменіться! У нас війна в країні! Половину України розбомбили росіяни! Не розумію, що потрібно зробити, щоб у цих людей дістати з голови перфокарту, щоб вони згадали, що в країні війна!
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Розплата наздогнала окупантів на "Азовсталі": що відомо на цей момент
Ворог покращив тактичне положення: в Генштабі повідомили, де зараз йдуть найзапекліші бої
"Соромиться": Путін не бере участі у важливих нарадах особисто, спливли дивні звички диктатора
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Палива толком немає. Я не хочу розповідати, які доводиться прикладати зусилля, щоб зберегти нинішню ціну на проїзд у громадському транспорті, яким чином ми дотуємо перевізників, наскільки цього палива вистачає і пр.досі є величезна кількість ідіотів, які не розуміють, що в країні війна. Прийшов до депутата-отримав матеріальну допомогу, і під'їзд ми тобі пофарбуємо. І далі буде тільки гірше. Економіка поступово складається. Ми повинні підготуватися до гірших сценаріїв, але працювати з оптимізмом і сподіватися на краще», — сказав Борис Філатов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що люди біжать у Кривий Ріг босоніж, рятуючись від "русского мира".
Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.
Крім того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.